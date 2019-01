As aventuras de Tintim: personagem belga faz 90 anos; veja história

Criado pelo cartunista Hergé, Tintim, o repórter mais famoso da Bélgica, completou 90 anos no último dia 10 – o personagem estreou num suplemento infantil do jornal belga Le Vingtième Siècle, em 10 de janeiro de 1929.

Na história, ainda em preto e branco, Tintim partiu acompanhado de seu fiel escudeiro Milu para o “País dos Sovietes”, onde escreveria sua primeira e única reportagem.

Mesmo com o fim do Le Vingtième Siècle, que parou de ser publicado em 1940, a história do jovem jornalista enviado à antiga União Soviética apenas deu início a centenas de páginas de aventuras numa série de 24 álbuns de HQs que, posteriormente, fariam sucesso na TV e no cinema.

Do Oriente ao oeste americano, no mar, em terra e até no espaço – numa ida à Lua –, Tintim teve suas histórias traduzidas em 77 línguas. No entanto, a maior façanha do jovem jornalista belga foi projetar Hergé ao grupo dos maiores nomes das histórias em quadrinhos.

Hergé

Conhecido como“Walt Disney Europeu”, o nome verdadeiro do belga era Georges Prosper Remi – o apelido Hergé é uma transcrição literal das letras “R” e “G”, suas iniciais ao contrário e pronunciadas em francês. Ele morreu em 1983, aos 76 anos.

Tipo Stan Lee

Assim como o pai da Marvel aparecia nos filmes de seus super-heróis, Hergé se desenhava nas cenas de Tintim como figurante.

Antecipando o futuro

Em 20 de julho de 1969 , Neil Armstrong e Buzz Aldrin entraram para a história como os primeiros homens a pisarem na Lua.

Isso na vida real, já que 15 anos antes dos americanos embarcarem na Apollo 11, uma equipe de cientistas liderados pelo Prof. Trifólio Girassol começava a se preparar para uma expedição lunar à bordo do foguete X-FLR6.

No álbum Rumo à Lua, em 1953, Hergé documenta com detalhes os preparativos para esta viagem. Na aventura seguinte, Explorando a Lua, de 1954, Tintim, Milu, Capitão Haddock e os Dupondt pisaram no satélite natural.