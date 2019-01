Spcine Play disponibiliza clássicos e obras raras de Zé do Caixão

A plataforma de vídeo sob demanda Spcine Play adicionou ao catálogo dez obras do mestre do terror nacional José Mojica Marins. O cineasta, ator e roteirista ficou conhecido pelo personagem Zé do Caixão, criado nos anos 60. Os filmes estão disponíveis no site por R$ 3,99

Além de tornar-se um ícone da cultura popular no Brasil, protagonizando diversos longas e programas de TV, Mojica foi uma das grandes influências do movimento Cinema Marginal, uma das vertentes mais marcantes do audiovisual brasileiro.

Cena de À Meia-Noite Levarei sua Alma (1964) / Reprodução

Foi um pesadelo de Mojica que o inspirou a criar a figura do coveiro sádico e extravagante pela qual ficaria famoso. O internauta pode relembrar os longa-metragens mais famosos de Zé do Caixão, ou conhecer mais sobre o homem por trás do personagem na seleção de filmes mais raros da Spcine Play.

Confira a lista completa:

A Estranha Hospedaria dos Prazeres

1976, 79 minutos.

Numa estranha hospedaria isolada, o proprietário misterioso contrata funcionários para que possam receber hóspedes em busca de abrigo. Numa noite de tempestade, aparecem várias pessoas, entre elas um grupo de hippies, um casal de adúlteros, um suicida, um gigolô e alguns empresários corruptos. Na manhã seguinte, os hóspedes desavisados descobrem a verdadeira identidade do dono da hospedaria: a Morte! Mojica, atarefado, pediu a seu discípulo Marcelo Motta que dirigisse o filme e só se encarregou de algumas cenas.

À Meia-Noite Levarei sua Alma

1964, 90 minutos

Primeira aparição do personagem Zé do Caixão no cinema. O coveiro Zé do Caixão é obcecado em gerar o filho perfeito. Sua esposa não pode engravidar e ele acredita que a mulher de seu amigo é a ideal para gerar seu herdeiro. Após ser violentada por Zé, a moça promete cometer suicídio para retornar dos mortos e levar sua alma.

A Sina do Aventureiro

1958, 88 minutos

Por amor a Dorinha, por quem fora salvo após ser baleado em um tiroteio, o bandido Jaime entrega-se à polícia. Quando sai da prisão, trava um embate com outro bandido – o sanguinário Xavier – que deseja vingar-se do pai de Dorinha.

Delírios de um Anormal

1978, 92 minutos

Obcecado por Zé do Caixão, um psiquiatra sonha que sua esposa é raptada por ele.

Demônios e Maravilhas

1978 – 1994, 50 minutos

Documentário autobiográfico com momentos da vida de Mojica

O despertar da Besta

1969, 92 minutos

O psiquiatra vivido por Zé do Caixão teoriza que as perversões sexuais são causadas pelo uso de drogas. Convoca voluntários para provar sua teoria e apresenta os resultados a outros psiquiatras em um programa de televisão, sendo contestado por eles.

Esta Noite Encarnarei no teu Cadáver

1967, 108 minutos

Após sobreviver a um ataque sobrenatural, Zé do Caixão continua na busca obsessiva pela mulher superiora, capaz de gerar o filho perfeito. Com a ajuda do fiel criado Bruno, ele rapta seis belas moças, submetendo-as às mais terríveis torturas. Só a mais corajosa sobreviverá ao teste e poderá ser a mãe de seu filho. Mas Zé comete um crime imperdoável ao assassinar uma moça grávida. Atormentado pela culpa de ter matado uma mulher inocente, sofre um pesadelo no qual é levado para um inferno gelado, onde reencontra suas vítimas.

Finis Hominis

1971, 89 minutos

Um homem emerge do mar e caminha pelas ruas da cidade, interferindo de várias maneiras em episódios cotidianos, sempre em busca de justiça. Assumindo o nome Finis Hominis, ele é visto como um messias moderno, capaz de operar milagres. Uma mulher adúltera e um marido traído – ambos salvos por Finis – são seus maiores seguidores, ao lado de um bando de hippies.

Inferno Carnal

1977, 82 minutos

Dr. George Medeiros é um cientista que não encontra tempo nem para sua esposa Raquel. Ela se envolve com Oliver, o melhor amigo de George e logo depois os dois planejam mata-lo para ficar com sua fortuna. Aproveitando-se da distração do marido no laboratório, Raquel joga ácido no rosto de George, desfigurando-o. Enquanto ele se recupera no hospital, Raquel e Oliver gastam a fortuna do cientista. Após meses hospitalizado, o Dr. George volta para casa com um sombrio plano de vingança em mente.

O Estranho Mundo do Zé do Caixão

1968, 80 minutos

Zé do Caixão apresenta três contos de horror. Em “O Fabricante de Bonecas”, marginais invadem a casa de um velhinho e descobrem o segredo da confecção de suas bonecas. Em “Tara”, um pobre vendedor de balões fica obcecado por uma garota que ele segue nas ruas, só conseguindo possuí-la após sua morte. Em “Ideologia”, o excêntrico professor Oaxiac Odéz enfrenta um rival e tenta provar que o instinto prevalece sobre a razão, com fortes doses de canibalismo e sadomasoquismo. Mojica compôs também a canção título, interpretada por Edson Lopes e Titulares do Ritmo.