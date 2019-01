Filmes na TV: O Lorax, Arremesso de Ouro e outros destaques deste sábado

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição neste sábado (19).

Filmes na TV aberta

A Record exibe "O Lorax – Em Busca da Trúfula Perdida" às 15h. Mais tarde, na madrugada de sábado para domingo (20), a Band exibe "Um Homem Comum", com Ben Kingsley, às 3h. E na Cultura tem "Policarpo Quaresma, Herói do Brasil" às 0h15.

Na Globo tem "Arremesso de Ouro" às 0h20, "O Grande Assalto", com Liam Hemsworth e Dwayne Johnson, às 2h20, "A Agenda Secreta do Meu Namorado" às 3h45 e a animação "O Pequeno Stuart Little 2" às 5h.

Filmes na TV fechada

No Canal Brasil tem "Raul – O Início, o Fim e o Meio" às 12h30 e "Gonzaga – De Pai para Filho" às 16h. Na Fox tem maratona de "Madagascar": o primeiro longa começa às 19h, o segundo às 20h30, o terceiro às 22h e o spin-off "Os Pinguins de Madagascar" às 23h30. No FX tem "Missão: Impossível – Protocolo Fantasma" às 19h45.

Os destaques no Megapix vão para "De Volta Para o Futuro" às 16h, "De Repente 30" às 20h10 e "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" às 22h. No Cinemax tem "O Som do Coração" às 14h. No TNT tem "O Agente da U.N.C.L.E." às 16h.

Na Universal tem "O Espanta Tubarões" às 13h, "Bee Movie – A História de uma Abelha" às 20h, "Shaun: O Carneiro" às 21h30 e "Minions" às 23h. Na Warner tem "Operação Big Hero" às 19h, "Divertida Mente" às 20h50 e "Batman vs Superman – A Origem da Justiça" às 22h30.