Álbum de Alessandro Oliveira tem assovio como protagonista

Um projeto feito com calma e paciência, como quem aprende a assoviar. O CD “Fazendo bico” é resultado de um longo processo de maturação feito no DF e que acaba de ser divulgado em álbum nos serviços de streaming.

O diferencial do trabalho que o jornalista Alessandro Oliveira propõe é colocar o assovio como protagonista do disco (e olhe que o trabalho reúne uma banda de peso com instrumentistas do DF).

“Eu resisti muito à ideia. Como jornalista, entrevistei muitos músicos e eles sempre elogiaram a afinação do meu assovio, mas para eu embarcar no projeto foi difícil e mesmo depois de decidido, foi tudo feito com muita calma. Passamos um ano e meio gravando entre 2016 e 2017 e só agora decidimos lançar o trabalho neste formato”, diz Alessandro, o assoviador do CD.

O trabalho, porém, apresenta mais que o talento de Oliveira em “fazer bico”, já que o artista foi capaz de reunir um timaço com nomes como Pedro Vasconcellos (cavaquinho), Dudu Maia (violões), Vavá Afiouni (baixo elétrico), Pablo Fagundes (gaita cromática), entre outros.

Batizada de Amigos da Casa do Som, a banda é um dos trunfos do disco, muito também pelo clima de cumplicidade que os músicos transmitem nas gravações – que foram feitas sem tantos sintetizadores como discos de estúdio costumam ter para evitar semitons ao vivo.

O resultado do álbum pode ser conferido em serviços de streaming ou pelo youtube (no link youtu.be/q-6hVmEr3sc). Agora que o projeto deslanchou, porém, a calma com que foi feito no início vem dando lugar a uma ambição por voos maiores: “já estamos nos articulando para fazer uma sequência ainda este ano”, diz Alessandro.