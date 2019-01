A razão pela qual o príncipe William teve "terríveis brigas" com sua meia-irmã

Uma disputa entre meios-irmãos já foi vivida com intensidade na realeza britânica. O príncipe William teve frequentes confrontos com Laura Lopes, oficialmente sua meia-irmã desde que sua mãe (Camilla Parker) se casou com Charles, em 2005.

Katie Nicholl escreveu a história no livro "Harry e William" , em 2010. Ali detalhou os confrontos que aconteceram na coroa.

Hannah McKay/Reuters

"William e Laura costumavam ter brigas terríveis sobre quem era o culpado por seus lares desfeitos", disse a autora em seu trabalho.

Segundo o texto, William culpou Camilla Parker por todos os danos que causou a seu pai, o que provocou a raiva de Laura.

Paul Grover/Pool via REUTERS

Laura, de 40 anos, é filha da duquesa da Cornualha (Camilla) e de seu primeiro marido, Andrew Parker Bowles. No entanto, com o tempo, tudo se resolveu entre eles. O casamento de William e Kate confirmou isso, já que a filha de Laura, Eliza, era foi daminha na cerimonia.

