Netflix e HBO turbinam o fim de semana com lançamento de novas temporadas de séries

Fim de semana chegou – uhul! Para turbinar esses dias tão esperados, nada melhor que curtir um seriado.

A Netflix e a HBO lançam, no sábado e no domingo, novas temporadas de produções já queridas pelo público.

Saiba o que vem por aí!

‘O Justiceiro’

A segunda temporada da série derivada de “Demolidor” estreia hoje, na Netflix, com Frank Castle (Jon Bernthal) tentando seguir uma vida pacata – e falhando miseravelmente. Ele acaba se envolvendo na tentativa de assassinato de uma jovem, e precisa decidir se abraça a persona de justiceiro de vez.

‘Grace and Frankie’

As talentosas Jane Fonda e Lily Tomlin voltam hoje à Netflix para a quinta temporada da série sobre duas mulheres na faixa dos 70 anos que se aproximam quando seus maridos assumem um relacionamento entre si. Com participação especial de RuPaul, a nova leva de episódios mostra as amigas lutando com suas famílias para manterem a própria casa.

‘Star Trek: Discovery’

Trekkies de carteirinha estão ansiosos pela segunda temporada da série, que vai ao ar semanalmente, a partir de hoje na Netflix. O motivo é a presença do jovem Spock, agora vivido por Ethan Peck. A temporada anterior terminou com a nave USS Discovery atendendo a um pedido de socorro da tradicionalíssima Enterprise.

‘Carmen Sandiego’

Produzida entre 1996 e 1998, a popular animação baseada em um antigo game de computador é agora repaginada também na forma de desenho. Agora, Gina Rodriguez (“Jane the Virgin”) dá voz à criminosa que pratica golpes pelo mundo enquanto é perseguida por detetives da agência Acme. Os primeiros 20 episódios estreiam hoje na Netflix

‘Crashing’

A HBO estreia na madrugada de domingo para segunda, à 1h, a terceira temporada da série “Crashing”, que acompanha a cena de stand-up em Nova York a partir do personagem de Pete Holmes. Após ser traído pela mulher, ele é abrigado pelos amigos enquanto tenta construir seu nome artístico. O novo ano o acompanha após uma bem-sucedida turnê.

‘High Maintenance’

Esta é outra comédia que também chega à terceira temporada, à 1h30 de domingo para segunda, na HBO. A série segue os rumos de “The Guy” (Ben Sinclair), que vende maconha em Nova York e acaba se envolvendo com um grupo de clientes excêntricos com as mais variadas neuroses.

