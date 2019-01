Mickey faz 90: exposição em SP recria trajetória do famoso ratinho

O rato mais famoso do mundo está completando 90 anos! Pensando nisso – e na quantidade de fãs que Mickey Mouse tem por aqui – a Disney abre nesta sexta-feira (18) uma exposição para comemorar o aniversário do personagem.

São 12 ambientes distintos, que recriam desde a primeira animação com o Mickey ("O Vapor Willie", de 1928) até "O Clube do Mickey", programa encerrado em 1995 e apresentado por nomes como Ryan Gosling, Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake.

Ryan Gosling, Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake foram alguns dos nomes que apresentaram o programa "O Clube do Mickey" / Fred Lopes/Metro Jornal

A viagem no tempo já começa na entrada, com uma fila de 'Mickeys' em suas diferentes versões.

Um dos destaques da exposição é um mural enorme, repleto de tirinhas para pintar. Juntos, crianças e adultos podem colorir os quadrinhos da forma como preferirem. Ao final do dia a tinta é removida, para dar a vez ao público seguinte. Também dá para escrever uma cartinha de parabéns ao aniversariante e ganhar um certificado de membro oficial do Clube do Mickey.

Fred Lopes/Metro Jornal

Talvez o espaço mais encantador para os mais velhos seja a sala dedicada aos filmes "Fantasia" e "Fantasia 2000". Deitado em um sofá, dá para aproveitar alguns minutos da sequência "O Aprendiz de Feiticeiro", projetada e replicada diversas vezes no teto.

No final da exposição, tem uma lojinha com diversos produtos do personagem. A verba arrecadada será revertida para a ONG Orientavida, que presta assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade e famílias de baixa renda.

A "Expo Mickey 90 Anos" segue em cartaz até o dia 21 de abril, no Shopping JK Iguatemi. Acontece de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h. Aos sábados, o primeiro horário é o das 10h; já aos domingos, começa às 11h. As entradas custam R$ 35 (R$ 17,50 a meia entrada) – exceto sextas, sábados e domingos, que sai por R$ 45 (ou R$ 22,50 a meia). Os ingressos estão à venda no site Ingresso Rápido.