Metro Indica: confira dicas culturais para curtir o fim de semana em SP

Se você está com o fim de semana livre, mas sem ideia do que fazer, o Metro Jornal te dá uma força! Confira a seguir nossas dicas culturais na cidade de São Paulo para este fim de semana.

Show

Mulamba. A banda curitibana lança seu primeiro álbum homônimo. O sexteto vai do rock à música erudita com letras sobre questões de gênero e liberdade da mulher. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, tel.: 3871-7700). Sex., às 21h30. R$ 20.

Tuyo. As dez faixas do álbum “Pra Curar” servem de referência para o show que passa pelo folk e vai desde o lo-fi hip hop até o synth pop. No Sesc Pompeia

(r. Clélia, 93, tel.: 3871-7700). Dom., às 16h. Gratuito.

Monobloco. Em seu primeiro ensaio aberto ao público, em aquecimento para o Carnaval, o Monobloco faz uma homenagem às mulheres da música brasileira. Na Audio (av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, tel.: 3862-8279). Sáb., às 22h. De R$ 30 a R$ 100.

Quarteto do Rio & Roberto Menescal. O conjunto faz show de lançamento do disco Mr. Bossa Nova. Além das músicas do disco, serão apresentadas composições de Tom Jobim, Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, entre outras. No Sesc Pinheiros (r. Paes Leme, 195, tel.: 3095-9400). Sex., às 21h. R$ 40.

Exposição

Meteorológica. O casal de artistas Angela Detanico e Rafael Lain adota a linguagem como tema e objeto de sua obra conceitual. No Teatro Porto Seguro (al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel.: 3226-7300). Estreia sábado. De terça a sábado, das 10h às 19h. Domingos, até as 17h. Gratuito. Até 7/4.

Teatro

Quando Ismália Enlouqueceu. Poemas de Olavo Bilac, Gonçalves Dias e outros importantes nomes da poesia dos séculos 19 e 20 são levados ao palco pela companhia As Tias. Na Biblioteca Mário de Andrade (r. da Consolação, 94, Centro, tel.: 3775-0002). Estreia sábado. Sáb. e dom., às 18h. Gratuito. Até 17/2.

Circo

‘China Esplêndida’. Fundado em 1951, o tradicional Circo da China volta ao Brasil para apresentar um espetáculo em 20 atos que ressalta as tradições do país ao longo das quatro estações. No Credicard Hall (av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, tel.: 4003-5588). Qua. e qui., às 21h; sex. e sáb., às 17h e 21h; dom., às 16h e 20h. De R$ 70 a R$ 180. Até 27/1.