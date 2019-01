Filmes na TV: Amélie Poulain, Gigantes de Aço e outros destaques desta sexta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta sexta-feira (18).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Gigantes de Aço" às 14h, "O Código Da Vinci" às 2h e "Refém da Paixão", com Kate Winslet, às 4h. Na TV Brasil tem "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain", às 22h45.

Na Record tem "47 Ronins", com Keanu Reeves, também às 22h45. E no SBT tem "Voando Alto", com Gwyneth Paltrow, às 23h15.

Filmes na TV fechada

Os destaques no Megapix ficam por conta de "O Fada do Dente", com The Rock e Julie Andrews, às 16h30 e "Meu Malvado Favorito" 1 e 2, a partir das 20h45. No TNT tem "Toy Story" 2 e 3, a partir das 15h, e "Annabelle" às 22h30. No Cinemax tem "Parker", com Jason Statham, às 19h40 e "Premonição" às 22h.

Na Fox tem "Legalmente Loira" às 15h e "A Casa Monstro" às 22h30. No FX tem "X-Men: Apocalipse" às 17h50, "Quarteto Fantástico", com Michael B. Jordan e Miles Teller, às 20h15 e "O Espetacular Homem-Aranha" às 22h.

Na Sony tem "Colombiana – Em Busca de Vingança", com Zoe Saldana, às 20h. Na Universal tem "Os Smurfs" às 13h45. Na Warner tem "A Noiva-Cadáver" às 21h e "Divertida Mente" às 22h30.