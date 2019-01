Sequestros de Silvio Santos e Patrícia Abravanel serão retratados em filme

O filme "Silvio Santos – O Sequestro" estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 12 de dezembro deste ano. Com direção de Maurício Eça, que também produziu "Carrossel – O Filme", a história acompanhará um dos momentos mais tensos na vida do dono do SBT. A produtora responsável será a Paris Entretenimento, responsável pela cinebiografia de Edir Macedo.

Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi sequestrada por Fernando Dutra Pinto. Na época, ela tinha 23 anos e cursava a faculdade de Administração de Empresas. A filha de Silvio Santos ficou uma semana em cativeiro e só foi solta após pagamento de resgate.

O crime foi amplamente divulgado por todos os canais de televisão na época. A TV Globo chegou a interromper a programação habitual para transmitir, ao vivo, as informações sobre o caso.

Apesar da intensa perseguição policial, Fernando Dutra Pinto conseguiu escapar. No dia seguinte, por volta das 7h, o sequestrador pulou o muro da mansão de Silvio Santos, no bairro do Morumbi, e manteve o apresentador como refém por todo o dia. Ele só se entregou após conversar com o governador de São Paulo na ocasião, Geraldo Alckmin, que pegou um helicóptero e fez a negociação direto no local.