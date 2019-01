Após negociação de Felipe Neto, Melody será acompanhada por educadora

Felipe Neto conseguiu chegar a um acordo com a família de Melody a respeito da imagem sexualizada da menina, de apenas 11 anos, nas redes sociais. O youtuber, que havia banido as aparições da menina em seu canal, anunciou na última quinta-feira (17) que a garota será acompanhada de perto por Sabrina Bittencourt, fundadora da Escola sem Asas e do programa latino-americano Jóvenes Transformadores.

Felipe conversou com Thiago Abreu, pai da cantora, que concordou em manter um acompanhamento pedagógico e psicológico tanto de Melody quanto de Bella Angel, 14 anos, irmã mais velha da cantora.

Metro Jornal Felipe Neto avisa que Melody está banida de seu canal e pai da cantora mirim responde

No comunicado publicado por Felipe Neto, ele contou que propôs o apoio a Thiago. "O objetivo é proteger Melody e Bella e levar um acompanhamento que possa guiá-las nesse mundo de superexposição, corrigir seus comportamentos e fazer com que tenham uma vida sempre saudável, física e mentalmente".

O programa vai ser bancado por Felipe e a ideia é que Sabrina seja mentora das duas meninas, "colocando uma equipe de profissionais da área terapêutica, artística e pedagógica para trabalhar em conjunto com as meninas e toda sua família".

Na prática, as meninas devem ser protegidas também nas redes sociais, "com o intuito de remover todo tipo de publicação que possa comprometer a inocência compatível com suas idades".

Algumas fotos já desapareceram do perfil.