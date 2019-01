Beto Barbosa faz cirurgia para retirar bexiga após quimio

Na madrugada desta quinta-feira (17) Beto Barbosa realizou cirurgia para a retirada de bexiga. O cantor já passou por uma série de sessões de quimioterapia por causa do câncer que descobriu no ano passado. Em novembro, Barbosa compartilhou o momento em que realizou a última sessão de quimio. Nas redes sociais, o cantou comemorou: "Estarei livre desses caminhos dolorosos", disse, na ocasião.

Beto Barbosa segue com agenda de shows e projetos para 2019, apesar do tratamento. No perfil oficial no Instagram, o cantor publicou um vídeo com foto dele e uma música de fundo. "Trabalhei até às 21h de ontem nos projetos nacionais, shows e gravações internacionais que virão em 2019", disse.

O rei da lambada também contou que estava confiante nos próximos passos do tratamento contra o câncer. "Acreditando 100% no universo de Deus e nas orações dos amigos, amigas, fãs e familiares. Acredito 100% que hoje a minha cirurgia será de grande sucesso. A cirurgia já estava prevista depois das quimios", explicou.