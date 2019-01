10YearsChallenge: Deadpool não perdoa e publica versão para Wolverine

A internet não perdoa – e o Deadpool também não. Não é de hoje que Ryan Reynolds e seu personagem demonstram uma certa obsessão por Wolverine. Contudo, dessa vez a troca de farpas cutucou uma ferida ainda não cicatrizada nos fãs do Universo Marvel.

Aproveitando a onda do #10YearsChallenge, a página oficial do filme "Deadpool" postou, nesta quinta-feira (17), como seria a versão da brincadeira para o mais famoso dos X-Men. ATENÇÃO: a publicação no Twitter contem spoilers de "Logan"(2017).

Hey @RealHughJackman, took care of your "Ten Year Challenge" for you. pic.twitter.com/pQZq1dfvPr — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) January 18, 2019

Em "Logan", Hugh Jackman e o Professor Xavier estão em um mundo em que os mutantes estão em declínio. A história do filme acontece em 2024 e encerra a participação de Jackman no universo dos X-Men, onde esteve por 17 anos.

Com a aquisição da Fox pela Disney no ano passado, a expectativa agora é que um novo ator dê vida ao super-herói. Isso porque o Wolverine é um personagem importante na equipe dos Vingadores, ao lado de Homem de Ferro, Capitão América e Homem-Aranha.