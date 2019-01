Confira agora a versão em quadrinhos do BTS!

O grupo sul-coreano BTS acabou de ganhar uma coletânea de histórias em quadrinhos. Intitulada "Save Me", como a música lançada em 2016, a webtoon é feita em parceria da Big Hit Entertainment com a empresa Naver, gigante da internet na Coréia do Sul.

Os quadrinhos foram anunciados no Twitter pela Line Webtoon, pertencente a Naver, nesta quinta-feira (17).

From the BU (BTS Universe)

Seven boys. Best friends. Their fates intertwined through the good times together, but also the tough times. One will do anything to save them, but can he? #BU_Official #SAVEME #BTS

➡️ Available only on Webtoon: https://t.co/gH6YuygRIN pic.twitter.com/aPFty2zhNU

— LINE WEBTOON (@LINEWebtoon) January 17, 2019