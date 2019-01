Banguela finalmente encontra par romântico em 'Como Treinar Seu Dragão 3'

No terceiro longa da franquia “Como Treinar Seu Dragão”, que estreia nesta quinta-feira (17), o dragão Banguela se vê ameaçado pelos cavaleiros de Berk, que buscam exterminar toda a espécie.

Isso faz com que seu “dono”, Soluço, parta em busca do mítico Mundo Escondido, onde criaturas do tipo poderiam viver com segurança.

Por lá, eles descobrem que Banguela não é o último de suas espécie e passa a contar com uma companheira.

O surgimento desse interesse amoroso, bem como o surgimento de uma nova ameaça, abala a forte amizade entre Soluço e seu dragão, que vão precisar tomar decisões difíceis para salvar suas espécies.

Assista ao trailer: