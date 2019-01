Miley Cyrus nega gravidez com um tuíte todo irônico

Miley Cyrus é a 'vítima' mais recente da boataria que atinge todo recém-casado: a da gravidez. O site Ok Austrália noticiou recentemente que a cantora americana e seu marido, o ator Liam Hemsworth teriam uma menina em breve.

O boato cresceu, mas Miley foi rápida – e bem-humorada – para desmentir tudo. A piada não faz muito sentido em português, mas a cantora brincou, em resposta ao jornal britânico Daily Mail, com a palavra egg (ovo ou óvulo) nos trocadilhos de seu comunicado, que faziam referência à foto do ovo que viralizou nesta semana:

'I am not "egg-xpecting" but it's "egg-celent" to hear everyone is "so happy for us"… We're happy for us too! "Egg-cited" for this next chapter in our lives… Now can everyone leave me alone and go back to staring at an egg?'

TRADUÇÃO:

"Eu não estou esperando um bebê, mas é excelente saber que todo mundo está 'super feliz por nós'… Nós também estamos felizes por nós também! Ansiosa por esse novo capítulo de nossas vidas… Agora todo mundo me deixa em paz e voltem a encarar um ovo?", escreveu ela, com a seguinte montagem:

I’m not “ Egg-xpecting” but it’s “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” …. we’re happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives…. Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) January 17, 2019