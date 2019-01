Ansioso por Game of Thrones? Nova série de George R.R. Martin, NightFlyers, estreia na Netflix em fevereiro

Enquanto os fãs de Game of Thrones esperam a última temporada, os usuários da Netflix podem ter uma palhinha do mais novo trabalho do autor. NightFlyers chega ao serviço de streaming em fevereiro.

A série já estreou no canal de ficção cientifica Syfy, em dezembro, no entanto, a Netflix anunciou que no próximo mês ela estará disponível para todos os usuários da plataforma.

Confira o trailer de Nightflyers lançado pela empresa ainda em junho de 2018.