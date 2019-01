Filmes na TV: Stardust, Intocáveis e outros destaques desta quinta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quinta-feira (17).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Stardust – O Mistério da Estrela", com Charlie Cox, Michelle Pfeiffer e Robert De Niro, às 14h e "Mulheres ao Ataque", com Nikolaj Coster-Waldau e Cameron Diaz, às 2h. Na Band tem "O Poder e a Lei", com Matthew McConaughey, às 22h30.

Na TV Brasil tem "Como Água para Chocolate" às 22h45. Já na Record tem "O Escorpião Rei 4 – Na Busca Pelo Poder" às 22h30.

Filmes na TV fechada

O Canal Brasil traz aos espectadores um drama sobre a época da ditadura militar: "BR 716", com Caio Blat, Sérgio Guizé e Sophie Charlotte, às 18h. Na Fox tem "Minha Mãe é Uma Peça" às 18h20 e "Maze Runner: Prova de Fogo" às 22h45. No FX tem "Loucas pra Casar", com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, às 18h e "O Dia Depois de Amanhã" às 22h.

Os destaques no Megapix vão para "2012" às 15h15, "Ben-Hur" às 18h e "Intocáveis" às 20h30. No Cinemax tem "Transcendence – A Revolução", com Johnny Depp, às 15h40 e "A Lenda de Tarzan" às 20h. No TNT tem "O Turista", com Johnny Depp e Angelina Jolie, às 13h20, "Enrolados" às 15h e "Up – Altas Aventuras" às 17h.

Na Sony tem "Click", com Adam Sandler, às 19h. Na Universal tem "A Chefa", com Melissa McCarthy, às 13h50. Na Warner tem "Sherlock Holmes" 1 e 2, com Robert Downey Jr. e Jude Law, a partir das 15h30.