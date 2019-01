Fofo! Filho de Sandy 'ataca' de influencer e interrompe vídeo do pai: 'Oi, seguimores'

Embora Lucas Lima e Sandy não exibam o filho nas redes sociais, Theo, que completa 5 anos em junho, está cada vez mais presente, mesmo que indiretamente.

Na última quarta-feira (16), o pequeno interrompeu a gravação do pai no Instagram Stories. Lucas estava falando e, como sempre, começou chamando os fãs de "seguimores queridos". Sem aparecer na câmera, Theo imitou o pai: "Oiiii, seguimores".

Lucas riu e brincou: "Fica na tua, rapaz", mas Theo não parou de falar durante a gravação, repetindo "oi, seguimoreees".

Mesmo sem aparecer, o menino contribui com momentos fofos dos pais. Na semana passada, Lucas gravou mãe e filho cantando a música tema do Power Rangers que Sandy gravou com o irmão, Júnior, quando eles ainda formavam uma dupla.

Metro Jornal Melhor mãe! Lucas Lima flagra Sandy cantando música do Powers Rangers para o filho

Theo também aparece, de costas, conversando com a mãe em um dos vídeos do projeto "Nós Voz Eles".