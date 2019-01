Felipe Neto avisa que Melody está banida de seu canal e pai da cantora mirim responde

Na última quarta-feira (16), Felipe Neto anunciou em seu Twitter que não fará mais conteúdo relacionado à cantora Melody, 11 anos. Um dos formatos de vídeo que Neto produz para seu canal no YouTube é o 'react', em que ele vai gravando suas reações a vídeos relevantes ou peculiares. Os videoclipes de Melody, que começaram a viralizar quando ela era ainda menor, era um deles.

A excessiva e precoce sexualização da menina é o motivo pelo qual o influenciador resolveu não falar mais sobre ela. "Galera, infelizmente a Melody está banida do meu canal. Havia informado ao seu pai q não faria mais react enquanto ela fosse sensualizada", afirmou o youtuber.

Segundo ele, Thiago Abreu, o Belinho, se comprometeu a modificar isso. "Mas só piorou. E piorou muito. Ela tem 11 anos. ONZE. E eu tive q censurar uma foto para poder exibir", disse ele, em referência a algumas fotos que ele postou para corroborar o texto".

Em entrevista ao UOL, Abreu afirmou que entrou em contato com Neto para conversarem, sem sucesso: o youtuber visualizou a mensagem e não respondeu. "Fico surpreso de ele fazer uma publicação dela antes de falar comigo. Ele é um cara muito famoso e não precisa desse tipo de coisa, ainda mais com a gente, que somos muito legais com ele", disse o pai de Melody.

Abreu também provocou Neto. "Já que ele quer banir, pode banir os 150 milhões de visualizações que geramos para o canal dele. É muito fácil, pra gente não vai fazer diferença alguma. Quando ele reage é legal que acaba ajudando, mas ele também é ajudado. Os vídeos com mais visualizações no canal dele são os nossos”, afirmou.

No Twitter, Neto, um dos maiores youtubers brasileiros, criticou a negligência com o caso. "Eu tentei de todas as formas mudar isso. Conversei com ela, conversei com o pai. Nada adiantou. Enquanto isso, todas as entidades que dizem querer "proteger as crianças" fecham os olhos e ignoram o que está acontecendo. Ninguém faz absolutamente nada. Cansei".

Ele também pediu que os seguidores não maltratassem a menina. "Eu quero lembrar a todos, por favor, a Melody é uma criança, uma menina ingênua que não faz a menor ideia de tudo isso que acontece".