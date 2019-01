Estreias no cinema: a conclusão da trilogia de M. Night Shyamalan e mais lançamentos desta semana

Quase 20 anos após o lançamento de "Corpo Fechado", o diretor M. Night Shyamalan apresenta nesta quinta-feira (17) a conclusão em torno de um universo de heróis originais. Contudo, os personagens de "Vidro" são pensados diretamente para as telonas, com um ar mais realista que a apresentada por filmes do circuito Marvel/DC (leia a crítica completa aqui).

A franquia "Como Treinar o Seu Dragão" também chega ao fim com a estreia do terceiro longa esta semana. Dessa vez, Soluço precisa aprender a liderar por si só, enquanto o dragão Banguela finalmente encontra um par romântico (veja mais). Também tem o lançamento de "O Peso do Passado", com Nicole Kidman; "Amigos para Sempre, a versão americana para a comédia francesa "Intocáveis"; o drama nacional "Temporada" (leia mais); "Praça Pública"; e "Cafarnaum", um dos pré-selecionados para concorrer ao Oscar 2019 de Melhor Filme Estrangeiro.

Assista aos trailers:

Vidro

[EUA, 2019], de M. Night Shyamalan. Com James McAvoy, Bruce Willis e Samuel L. Jackson.

Após a conclusão de Fragmentado, Kevin Crumb, o homem com 23 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn, o herói de Corpo Fechado. O jogo de gato e rato entre o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price, que manipula os encontros entre eles e mantém segredos sobre os dois.

Como Treinar o Seu Dragão 3

[EUA, 2019], animação de Dean DeBlois.

Soluço tem um grande sonho: encontrar um lar onde os dragões possam viver em paz. Mas, no meio deste plano, o perigo começa a rondar a sociedade viking quando o vilão Grimmel aparece para acabar com a liberdade dos dragões – especialmente Banguela.

O Peso do Passado

[EUA, 2018], de Karyn Kusama. Com Nicole Kidman, Toby Kebbell e Tatiana Maslany.

Erin Bell é uma detetive da polícia norte-americana que aceita participar de um plano arriscado, infiltrando-se entre bandidos para obter informações. A estratégia dá errado, gerando uma tragédia que marca a sua vida para sempre. Anos mais tarde, ela reencontra pistas da gangue de antigamente, e volta a perseguir os responsáveis por seu drama pessoal.

Temporada

[Brasil, 2018], de André Novais Oliveira. Com Grace Passô, Russo Apr e Rejane Faria.

Juliana se muda do interior do estado de Minas Gerais para Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Na nova cidade ela começa num novo emprego, no combate às endemias da região, conhece pessoas, vive situações novas enquanto tenta contato com seu marido.

Amigos para Sempre

[EUA, 2017], de Neil Burger. Com Kevin Hart, Bryan Cranston e Nicole Kidman.

Philippe é um aristocrata rico que, fica tetraplégico após sofrer um acidente. Ele precisa de um assistente e decide contratar Dell, um jovem pobre, com registro criminal que não tem a menor experiência em cuidar de pessoas no seu estado. Entre o aprendizado da função e diversas gafes, Philippe se afeiçoa por Dell por não ser tratado como um coitado, e surge a improvável amizade com cada um conhecendo melhor o mundo do outro.

Cafarnaum

[Líbano e França, 2018], de Nadine Labaki. Com Zain Alrafeea, Nadine Labaki e Yordanos Shifera.

Aos doze anos, Zain carrega uma série de responsabilidades: é ele quem cuida de seus irmãos no cortiço em que vive junto com os pais, que estão sempre ausentes graças ao trabalho em uma marcearia. Quando sua irmã de onze é forçada a se casar com um homem mais velho, o menino fica extremamente revoltado e decide deixar a família. Ele passa a viver nas ruas junto aos refugiados e outras crianças que, diferentemente dele, não chegaram lá por conta própria.

Praça Pública

[França, 2018], de Agnès Jaoui. Com Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri e Léa Drucker.

Castro costumava ser um apresentador de TV de sucesso, mas sua fama ficou no passado. Quando sua produtora, Nathalie, se muda para o interior, ele vai parar em uma festa de abertura da casa junto com sua filha, sua ex mulher, a atual namorada e uma porção de excêntricos convidados.