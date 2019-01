Beth Carvalho emociona com vídeo em que aparece cantando em leito de hospital

A sambista carioca Beth Carvalho sofre com problemas graves na coluna há quase 10 anos, mas já fez shows em cadeiras de roda e até deitada.

Internada desde o dia 8 de janeiro no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, a cantora emocionou os fãs com um vídeo em que canta, ao lado dos músicos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, deitada no leito do quarto hospitalar, com sonda nasal.

Beth, 72 anos, sofreu uma fissura na base da coluna em 2009 e, desde então, tem a mobilidade reduzida. Em setembro do ano passado, a dor era tamanha que ela não conseguiu se apresentar em cadeira de rodas para comemorar os 40 anos do álbum "De Pé no Chão". Foi, então, deitada em um divã e cantou ao lado do Fundo de Quintal.

Confira o vídeo abaixo: