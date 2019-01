Anitta dá indireta para 'amigos' que vazaram sua foto com novo affair

A foto de Anitta abraçadinha a Ronan Souza, que viralizou na última terça-feira (16), foi compartilhada pela própria cantora para amigos íntimos e acabou 'vazada'. Na quarta-feira (17), ela fez um post em seu Instagram Story ironizando o fato.

"Boa tarde. Hoje é dia de quê? De rever os melhores amigos que botamos nos Stories de melhores amigos", disse Anitta, abrindo um sorriso 'forçado' para completar a piada.

Depois, a carioca compartilhou o comentário de uma amiga: "(rever os amigos) Na vida real também".

Metro Jornal Anitta aparece em foto romântica ao lado de Ronan Souza, seu suposto novo namorado

Anitta tem passado tempo ao lado de Ronan desde as festas de fim de ano. Ele estava entre os convidados do Natal na casa dela e passou o Réveillon com ela no Ceará, que fez shows em Fortaleza e Jericoacoara.

Na foto, Anitta, aparece abraçadinha ao lado do novo boy. Apesar disso, ela evita falar sobre o status do relacionamento. Ela ficou quase um ano casada com o empresário Thiago Magalhães e se separou em setembro último.