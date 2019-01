Saulo Pôncio dá carrão de luxo de aniversário para Gabi Brandt

O cantor Saulo Pôncio e a influenciadora digital Gabi Brandt se casam em dois dias, mas as surpresas começaram já nesta terça-feira (16), com o aniversário de 23 anos da noiva.

Gabi achou que apenas jantaria com o noivo. Ela saiu com Saulo, mas encontrou quase toda a família toda no restaurante, incluindo a mãe e o irmão, que voaram de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, até o Rio de Janeiro, para a festinha.

Na saída do restaurante, a grande surpresa: Saulo comprou um Mercedes-Benz GLA para a noiva, que está grávida de três meses de Davi, o primeiro filho dos dois.

O casamento será realizado no Copacabana Palace na sexta-feira (18).

Saulo, cantor da banda UM44K, começou a ganhar projeção no ano passado, principalmente depois que houve um escândalo de paternidade envolvendo seu nome. Descobriu-se que a bebê de sua então namorada, a atriz Letícia Almeida, que ele registrou como dele, era na verdade de seu cunhado, Jonathan Couto, casado com Sarah Pôncio, sua irmã caçula.

Ele revelou em sua conta do Instagram que não era pai criança. Dois meses depois, Letícia expôs o escândalo e revelou o verdadeiro pai.

"Eu tô jogada, literalmente. Obrigada, meu amor. Igual a você não vai existir nunca, Deus me abençoou demais", escreveu a moça.