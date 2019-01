Anitta aparece em foto romântica ao lado de Ronan Souza, seu suposto novo namorado

Após o fim de seu casamento com Thiago Magalhães, com quem ficou por menos de um ano, Anitta tem buscado preservar ainda mais seus momentos íntimos. Desde o fim de 2018, quando promoveu um festão de Natal que durou dias em sua mansão, no Rio, a cantora carioca tem sido vista nos mesmos lugares que Ronan Souza. Há especulações de que o rapaz seja seu novo namorado, mas ela evita falar no assunto.

No entanto, na última terça-feira (16), os fãs da diva de Honório Gurgel, subúrbio do Rio, começaram a circular uma foto toda romântica dos dois juntos. Na foto, Anitta aparece deitada ao lado de Ronan, com a mão no peito dele. Como companhia, um dos cachorrinhos dela. A foto tem também um emoji de coração. Não se sabe quem 'vazou' o momento.

Reprodução/Instagram

Segundo o colunista Leo Dias, Ronan tem 20 anos – cinco a menos que Anitta – e é carioca do bairro Oswaldo Cruz. Atualmente, ele mora no bairro do Recreio, também no Rio.

Anitta e Thiago Magalhães se separaram em setembro de 2018. O casamento foi realizado em uma cerimônia na Amazônia – e em contrato de união estável – em novembro de 2017. O relacionamento foi abordado na série da Netflix "Vai Anitta". À época das gravações, o casal ainda estava junto.