Caça-fantasmas 3: sequência do original é anunciada na terça e ganha teaser nesta quarta; veja o vídeo

Depois de 30 anos do lançamento do segundo filme dos Caça-Fantasmas, uma sequência para o cinema foi anunciada nesta terça, 15. Nem deu tempo para ficar os fãs ficaram ansiosos que a produtora do filme já lançou o primeiro teaser.

O longa está em processo de produção e será dirigido pelo filho do diretor da segunda película, o cineasta Jason Reitman. Jason ainda assina o roteiro e participou como fã na produção do primeiro filme, quando acompanhava ao pai, Ivan Reitman. O filme deve chegar os cinemas em 2020.

Este é o trailer do Segundo filme de 1989, dirigido pelo pai do diretor de Caça-fantasmas 3

Teaser Caça-fantasmas 3; confira o vídeo