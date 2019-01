Os fãs estão amando como Jin do BTS mostrou apoio ao novo grupo TXT da Big Hit

O jovem Jin, integrante do BTS, fez algumas revelações importantes durante o 28º Seoul Music Awards, de acordo com informações do site Soompi.

Na cerimônia, que ocorreu nesta terça-feira (15), a boy band sul-coreana levou para casa três grandes prêmios. E durante o evento, Jin confirmou que o grupo está trabalhando em um novo álbum.

“As músicas ainda não estão prontas, mas estamos realmente trabalhando duro nos preparativos”, contou o membro da banda.

[#오늘의방탄] 2019 서울가요대상 대상! 방탄소년단의 마음속엔 아미가 있고 아미 마음속에 방탄소년단이 있고, 그러므로 아미와 방탄은 항상 함께, 앞으로도 꾸준히 행복할 거예요💜 #아미싸랑해 #대상탄소년단 pic.twitter.com/nmPWuR1kiK — BTS_official (@bts_bighit) January 15, 2019

Ele também mencionou o grupo TXT ('irmão' mais novo da boy band). O integrante contou que banda vai iniciar em breve e pediu: “Por favor, vigie-os. Obrigado".

A Big Hit Entertainment, mesma produtora do BTS, vai lançar o grupo TXT. Até agora, a agência apresentou os membros Yeonjun, Soobin e Hueningkai.

