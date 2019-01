José Mayer é demitido de emissora após quase 2 anos de acusação de assédio

José Mayer está oficialmente fora da TV Globo. Nessa terça-feira, 15, a emissora divulgou um comunicado informando que o ator não trabalha mais na empresa desde o fim de 2018.

"Depois de mais de 35 anos de uma trajetória iniciada na novela Guerra dos Sexos, em 1983, com participação em mais de 40 obras, entre novelas, séries, minisséries e especiais, a Globo e o ator José Mayer informam o fim da parceria, de comum acordo, no final de 2018″, diz a nota.

Mayer estava na 'geladeira' desde 2017, quando foi acusado de assédio sexual pela figurinista Susllem Tonani. Inicialmente, ele negou a acusação, mas depois escreveu uma carta aberta para se desculpar. "Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora", escreveu.

"Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou responsável pelo que faço", admitiu.

Após toda a repercussão, Susllem decidiu encerrar o caso. "Senti que tive a justiça que desejava. Pouco creio que a punição criminal para o meu caso tenha alcance maior que já tivemos", afirmou.

Em meados do ano passado, Mayer passou 30 dias internado para tratar uma granulomatose de Wegener, doença autoimune também chamada de 'granulomatose com poliangiíte' que não tem causa conhecida e atinge, principalmente, os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e vias respiratórias. Caso não seja diagnosticada precocemente, ela pode matar.

Veja o comunicado: