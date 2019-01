Filmes na TV: Frida, Meu Passado me Condena 2 e outros destaques desta quarta

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta quarta-feira (16).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Meu Passado me Condena 2" às 14h, "Tô Ryca" às 23h e "A Vida Secreta de Walter Mitty" às 2h. Na TV Brasil tem "Frida" às 22h45. Na Band tem "Caçadores de Recompensa" às 22h30. Na Record tem "+ Velozes + Furiosos", também às 22h30.

Filmes na TV fechada

O destaque no Megapix vai para "Quebrando Regras", com Sean Faris e Amber Heard, às 20h30. No TNT tem "Enrolados" às 15h50 e "Hotel Transilvânia 2" às 20h. No Cinemax, a noite é dos super-heróis: tem "Superman – O Retorno" às 17h, "Mulher-Gato" às 20h e "Homem-Aranha" às 22h.

Na Sony tem Tom Hanks em dose dupla: "Anjos e Demônios" começa às 19h e "Capitão Phillips", às 21h30. No FX tem "Resident Evil 5: Retribuição" às 17h, "O Vidente", com Nicolas Cage, às 20h20 e "Sr. e Srª. Smith" às 22h. Na Universal tem "A Chefa", com Melissa McCarthy, às 20h10. E na Warner tem "O Livro de Eli" às 22h30.