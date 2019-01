Ewan McGregor troca esposa por atriz mais jovem e é alfinetado pela filha no Instagram

As coisas não andam bem entre o ator Ewan McGregor e sua filha, Clara. Após o ator se separar de sua esposa, Eve Mavrakis, em 2018, e engatar um romance com a colega de trabalho Mary Elizabeth Winstead, Clara McGregor tem deixado bastante pública sua irritação com o pai.

Em julho, a modelo de 22 anos insultou a atriz em uma publicação de fã no Instagram, que descrevia Winstead como "a mulher mais bonita e talentosa no planeta". "Vocês todos estão loucos. A garota é um lixo", escreveu Clara. Nesta quarta-feira, 16, a jovem voltou a criticar o novo relacionamento de seu pai.

LEIA MAIS:

Disney inicia produção do live-action de O Corcunda de Notre Dame

Ator Macaulay Culkin fala sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento com Michael Jackson

Foto que Clara McGregor compartilhou em seu Instagram, mostrando a mãe, Eve Mavrakis / Reprodução/Instagram

Após publicar uma foto de sua mãe, de 52 anos, posando em um biquíni, Clara escreve: "Minha mãe, senhoras e senhores. 50 é o novo 30, aparentemente". E, ao responder a um comentário, ela insulta o pai: "Eu a afasto dos otários que abandonaram minha mãe, que é uma deusa".

Ewan e a ex-esposa, Eve, ficaram juntos por 22 anos. O ator de 47 anos é famoso por longas como Moulin Rouge, Star Wars, e Trainspotting. Já a nova namorada, 18 anos mais nova, atuou ao seu lado na série Fargo, e também no filme Scott Pilgrim e muitos outros.