Cinema barato? Saiba como economizar no ingresso nas principais salas de São Paulo

Ver filme na telona do cinema é um ótimo programa, mas nem por isso precisa ser algo caro. Se por um lado existem salas que chegam a cobrar quase R$ 80 por ingresso, boa parte dos espaços de exibição em São Paulo costuma reservar um dia ou faixa de horário para praticar um preço bem mais camarada.

Em geral, são dias de semana, quando a lotação é menor, e em salas com projeção em 2D. Em período de férias, é o momento ideal para conferir o blockbuster mais falado do momento.

Algumas salas têm promoções adicionais. No Caixa Belas Artes e no Cineflix Cantareira, por exemplo, qualquer trabalhador paga meia-entrada ao apresentar o holerite. No Cinearte Petrobras, clientes associados à Livraria Cultura ou que levarem nota fiscal de algum posto Petrobras também têm 50%. As redes UCI e Cinemark oferecem clubes próprios de benefícios, e associados ao serviço Km de Vantagens também pagam menos nas salas Cinemark, PlayArte e Kinoplex.

Tem desconto de todo tipo, então agora é só preparar a pipoca. Boa diversão!

Faça o dinheiro render

Valor da entrada inteira, em reais, nas sessões mais em conta das salas de cinema da capital com exibição em 2D (preços válidos apenas para dias úteis):

Com meia é melhor

Acordos com cartões de crédito, seguradoras e telefônicas levam redes de cinema a oferecer descontos de 50% no valor dos ingressos.

Cartões Bradesco

Cinemark (salas 2D, 3D e XD, exceto poltronas D-Box; desconto para salas Bradesco Prime é válido apenas de seg. a sex. para cartões Bradesco Prime).

Itaucard

Espaço Itaú (Itaú Personnalité têm 50% também no ingresso do acompanhante); Playarte (desconto na sala Splendor restrita a portadores dos cartões Personnalité, MasterCard Black, Visa Infinite e Platinum); Moviecom e Kinoplex.

Cartões Caixa

Caixa Belas Artes.

Cartões Santander

Cinépolis.

Vivo Valoriza

Cinemark (número de usos do benefício varia de acordo com a categoria do cliente no programa).

Cartão Petrobras

Cinearte Petrobras (50% em até dois ingressos).

Porto Seguro Auto

PlayArte.

E que tal pagar R$ 2?

Mantido pela Prefeitura, o Circuito Spcine exibe filmes que já estão há algum tempo em cartaz, mas com ingressos mais baratos do que a pipoca.

As sessões nas salas da Galeria Olido e do Centro Cultural São Paulo (região central) e no Spcine Roberto Santos (Ipiranga) retomam suas atividades nesta quinta-feira (17) com entrada a preço único de R$ 2 nas duas primeiras sessões de terça a sexta. Nos demais dias e horários, os ingressos custam R$ 4.

Na sala do Ipiranga, há ainda sessões gratuitas de vencedores do Oscar, sempre às quartas, às 19h. O resto do Circuito Spcine, que funciona nos CEUs, com entrada grátis, volta a exibir filmes no dia 24. Veja a programação no site do Circuito Spcine.