Game of Thrones: exposição em Belfast une elementos das sete temporadas

Belfast, capital da Irlanda do Norte, receberá uma mostra sobre a série "Game of Thrones" a partir do próximo dia 11 de abril.

A exposição, feita em colaboração com a HBO, combinará figurinos, objetos de cena autênticos e cenografias de todas as sete temporadas para criar uma experiência interativa e envolvente.

Essa será a maior mostra destinada ao público de "Game of Thrones" e ficará em cartaz até 1º de setembro, no Titanic Exhibition Centre de Belfast, que abriga os estúdios onde foi filmada grande parte da série.

Os fãs poderão admirar os mundos de Westeros e Essos e reviver as aventuras dos personagens que lutam pela sobrevivência e pelo Trono de Ferro. A mostra oferecerá uma visão de perto da série, que venceu nove estatuetas no Emmy em setembro passado, e reproduzirá as paisagens invernais do Norte, o vale arborizado de Kingsroad, tropas de guerreiros Imaculados e Castle Black, a casa dos guardiões da noite.

A oitava e última temporada de "Game of Thrones" ganhou seu primeiro trailer oficial no último domingo (13) e tem estreia marcada para 14 de abril.