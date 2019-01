Ator Macaulay Culkin fala sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento com Michael Jackson

Atualmente com 38 anos, o ator Macaulay Culkin deu um breve e raro relato sobre seu relacionamento com o astro do pop Michael Jackson durante entrevista para o Inside of You, programa de entrevistas gravado em podcasts pelo também ator e produtor Michael Rosenbaum (Lex Luthor).

Culkin tinha apenas 10 anos quando ganhou fama internacional com o filme Esqueceram de Mim e acabou sendo citado na acusação contra Michael Jackson de abuso infantil. Durante o julgamento, o ator mirim confirmou que havia dormido várias vezes na cama de Jackson, sem no entanto confirmar qualquer abuso.

Macaulay descreveu Jackson como hilário, engraçado e doce. "Ele se aproximou de mim porque muita coisa grandes estavam acontecendo rápido e ele se identificou com isso", disse o ator.

Segundo ele, as pessoas achavam que isso não era normal porque Jackson era a pessoa mais famosa do mundo. "Eu sei que isso parecia um grande problema para a maioria das pessoas, mas era apenas uma amizade normal."

Culkin sempre negou que tenha sido abusado por Michael Jackson e disse que as alegações de abuso sexual são absolutamente ridículas.

Com informações do Mirror.