Ator de O Mecanismo, Caio Junqueira está internado em estado grave após acidente no Rio

O ator Caio Junqueira, de 42 anos, sofreu um grave acidente nesta quarta-feira, 16, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

O carro que dirigia capotou, e ele acabou preso nas ferragens até ser socorrido. O ator estava sozinho no carro.

O ator estava sozinho no carro, e encontra-se em estado grave em hospital do Rio. / Reprodução/Gabriel Barreira

Junqueira foi levado para o Hospital Miguel Couto. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de saúde de Caio Junqueira é grave, mas o paciente está estável no momento.

LEIA MAIS:

Ator Macaulay Culkin fala sobre a verdadeira natureza de seu relacionamento com Michael Jackson

Acidente com carros e moto deixa um morto e dois feridos na Castello Branco

Caio Junqueira fez inúmeros trabalhos, entre eles, participou do longa Tropa de Elite, de José Padilha, ao lado de Wagner Moura. Na TV fez trabalhos para a Globo, Record, e participou da série da Netflix "O Mecanismo".