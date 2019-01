Alok publica vídeo de seu casamento no Cristo Redentor, no Rio; assista

O DJ Alok publicou na noite desta terça-feira (15) um trecho do vídeo de seu casamento com a médica Romana Novais. A cerimônia foi realizada no mesmo dia bem cedo, por volta de 5h da madrugada.

Leia mais:

Como M. Night Shyamalan pode mudar o gênero de heróis

Filmes na TV: Frida, Meu Passado me Condena 2 e outros destaques desta quarta

"Jamais conseguirei retribuir para Deus tamanha generosidade! Hoje ele pintou o céu com as cores mais belas que já presenciei na minha vida! Foi mágico!", escreveu o artista na legenda da publicação. Ao som de "Favela", um de seus últimos singles, e imagens feitas por helicópteros da TV Globo, dá para ver um pouquinho de como foi a troca de alianças entre Alok e Romana.

Assista:

O casamento foi realizado na presença de familiares e amigos íntimos – cerca de 30 pessoas – além do padre Omar, o reitor do santuário local. Alok e Novais estão juntos desde 2014, com uma breve separação em 2017. No início do ano passando, a médica chegou a ficar grávida, mas sofreu um aborto espontâneo pouco tempo depois de anunciar a gestação.