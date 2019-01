'Você': esqueça o desfecho da série da Netflix; o final do livro é muito mais macabro

'You' é a nova série da Netflix. A história conta o caso de "Joe", um gerente de livraria que se envolve com um de seus clientes. No entanto, o amor pode rapidamente transformar-se em obsessão, conforme revelado pelo site Insider.

A mega produção é baseada no romance escrito por Caroline Kepnes. Como você sabe, livros e filmes nem sempre são os mesmos.

Embora a série leve muitas coisas idênticas do romance, não levará o mesmo fim. A série Netflix culmina com a morte de Beck, e também surpreende com a aparição de Candace.

No livro, eles mudam esse resultado um pouco para transformá-lo em um final mais desesperador. Beck tenta enganar Joe e acaba fazendo sexo com o agressor.

A Beck tem experiência pra falar, né? pic.twitter.com/isobRh1UfX — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) January 13, 2019

Com isso, ela tenta escapar enquanto ele está dormindo, mas acaba sendo estrangulada. Outra garota aparece na loja e também vira uma nova vítima.

O final da série deixa um espaço aberto para aqueles que ficaram presos pela história e querem ver mais. Joe pode ser deletado por sua ex e talvez surja uma perseguição policial.

LEIA TAMBÉM: