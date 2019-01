Prada apresenta coleção inspirada em Frankenstein; confira fotos

Inspirada no Frankenstein, com todas as suas fraquezas, imperfeições e um desejo desesperado por amor, a grife italiana Prada apresentou sua coleção para o próximo inverno. O desfile ocorreu no último domingo (13), durante a Semana de Moda Masculina de Milão, e mostrou um cenário lúgubre, acompanhado por uma trilha sonora com as canções do musical "Rocky Horror Picture Show" e do filme "A Família Addams", além de "Tainted Love", de Marilyn Manson.

Os modelos vestiam trajes que se completavam e lembravam os remendos do Frankenstein, em diversas combinações de cores, estampas e tecidos. Segundo Miuccia Prada, diretora de criação da marca, o ponto de partida da ideia foi o "romântico", com atenção à humanidade das pessoas frente às dificuldades de hoje.

Para a estilista, existe uma dualidade entre o caos, o perigo e o medo que se respiram lá fora e nossa delicadeza, nossa sensibilidade humana, o que explicaria tantos movimentos de protesto. Além do "trash", o desfile trouxe "muito do romântico, com estampas rosas e corações, contando, através da moda, uma ideia de alguém que procura amor e compreensão, em um pedido de atenção à humanidade cada vez mais negligenciada", apontou Miuccia.

O desfile foi cru, severo e levou "mochilas ridículas, cheias de tudo, de alguém que leva o mundo sobre os ombros", definiu a designer. Ombros de pelúcia em cores fortes e pullover trançado foram os destaques da noite.