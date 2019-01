Grupo de K-Pop da mesma agência de BTS terá membro 'metade brasileiro'

A Big Hit Entertainment, empresa de entretenimento responsável pelo fenômeno sul-coreano BTS, começou a anunciar os membros de sua nova boyband, chamada TXT. Entre eles, está Huening Kai, de 16 anos, nascido de pai brasileiro e mãe chinesa.

Confira o primeiro vídeo de Huening Kai, lançado nesta terça (15) no canal oficial da Big Hit:

Kai é o membro mais jovem do grupo, e o primeiro artista estrangeiro anunciado pela empresa. Nascido no Havaí, é fluente em inglês, coreano e português, tem suas raízes musicais no próprio pai — Nabil Huening nasceu no Brasil e viveu por anos nos Estados Unidos e na China, onde construiu carreira como músico.

A boyband TXT, sigla para Tomorrow X Together, foi revelada em 10 de janeiro, mas poucas informações foram dadas por sua gravadora. O número total de membros é incerto, com três apresentados ao público até agora (Huening Kai, Yeonjun e Soobin). Não se sabe quando o grupo fará sua estreia oficial, mas TXT já encontra grande antecipação do publico fã de K-Pop — e, em especial, das fãs do fenômeno mundial BTS, produzido pela mesma Big Hit Entertainment.