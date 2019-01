Ministra da Agricultura critica Gisele Bündchen: 'não tem conhecimento de causa'

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ironizou a modelo brasileira Gisele Bündchen, defensora do meio ambiente, de criticar a legislação brasileira e a atuação do governo na preservação ambiental "sem conhecimento de causa".

Em entrevista à rádio Jovem Pan concedida nesta segunda-feira (14), Cristina disse que "é um absurdo o que fazem hoje com a imagem do Brasil. Infelizmente são maus brasileiros. Por algum motivo vão lá fora levar uma imagem do Brasil e do setor produtivo que não é verdadeiro. País nenhum do mundo que tenha lei como a nossa".

A ministra ainda ressaltou que a top model deveria "ser embaixadora e dizer que seu país preserva, está na vanguarda do mundo na preservação e não meter o pau no Brasil sem conhecimento de causa". Logo depois da polêmica entrevista, Cristina fez uma publicação em sua conta no Twitter, na qual ironizou que, "em breve", enviará um convite para Gisele.

"Na Jovem Pan sinalizei que a Gisele Bündchen podia ser embaixadora do Brasil para mostrar que produzimos alimentos para o mundo preservando a natureza. A modelo vai receber, em breve, convite nosso", escreveu a ministra.

A supermodelo é embaixadora da boa vontade da ONU para o meio ambiente. Ela realiza pronunciamentos e discursos salientando a importância da preservação ambiental na tentativa de manter a biodiversidade do planeta. No governo de Dilma Rousseff, Gisele foi contra a aprovação do código florestal e, recentemente, fez duras críticas ao governo de Michel Temer sobre o decreto de extinção da Reserva Nacional de Cobre (Renca).