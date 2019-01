Filmes na TV: A Vida é Bela, Miss Simpatia 2 e outros destaques desta terça

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta terça-feira (15).

Filmes na TV aberta

A Globo exibe "Miss Simpatia 2 – Armada e Poderosa", com Sandra Bullock, às 14h, "O Caminho do Guerreiro" às 1h15 e "Jackass Apresenta: Vovô Sem Vergonha" às 2h45. Na TV Brasil tem "A Vida é Bela", vencedor de três Oscar, às 22h45.

Na Band tem "20 Anos + Jovem" às 22h30. Na Record tem "Policial em Apuros 2" às 22h30. No SBT tem "Babá Fora de Controle – Missão Brasil" às 23h15.

Filmes na TV fechada

Os destaques no Megapix ficam por conta de "Transformers" às 13h30, "Os Mercenários" às 18h30 e "Polícia Federal – A Lei é Para Todos" às 20h30. No TNT tem "A Ilha da Imaginação", com Gerard Butler e Jodie Foster, às 14h e "Alice no País das Maravilhas" às 18h.

Na Fox tem "Mistress America", com Greta Gerwig, às 14h45 e "Esposa de Mentirinha" às 17h50. No FX tem "O Justiceiro" às 22h. Na Universal tem "O Que Esperar Quando Você Está Esperando", com Jennifer Lopez e Rodrigo Santoro, às 13h40.