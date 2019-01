Grupo BTS faz espetacular apresentação no Seoul Music Awards

O grupo sul-coreano BTS foi o grande destaque do Seoul Music Awards 2019. O importante prêmio asiático ocorreu nesta terça-feira (15).

A banda recebeu o Grande Prêmio (Daesang). Também foi agraciada com o Bonsang Award e o Seoul Music Awards Record Of The Year (álbum).

[#오늘의방탄] 2019 서울가요대상 대상! 방탄소년단의 마음속엔 아미가 있고 아미 마음속에 방탄소년단이 있고, 그러므로 아미와 방탄은 항상 함께, 앞으로도 꾸준히 행복할 거예요💜 #아미싸랑해 #대상탄소년단 pic.twitter.com/nmPWuR1kiK — BTS_official (@bts_bighit) January 15, 2019

Não bastasse isso tudo, o grupo deu um grande presente para os fãs. Sem dúvida, o assunto movimentou as redes sociais.

A boy band de k-pop fez uma espetacular apresentação no Music Awards. Confira as coreografias de Fake Love e Idol.

