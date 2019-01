Alok e Romana Novais se casam aos pés do Cristo Redentor, no Rio

O nascer do sol da Cidade Maravilhosa foi o cenário escolhido pelo DJ Alok e pela médica Romana Novais para celebrar um dos momentos mais importantes de suas vidas. Os novos recém-casados trocaram alianças aos pés da estátua do Cristo Redentor, na manhã desta terça-feira (15).

"Não sei o que fiz pra merecer tanto… Obrigado Deus", agradeceu Alok em sua publicação no Instagram. "O dia mais feliz da minha vida", agradeceu Novais em seu perfil.

A cerimônia foi pequena, realizada na presença de familiares e amigos íntimos e do padre Omar, o reitor do santuário local. Alok e Novais estão juntos desde 2014, com uma breve separação em 2017.

No início do ano passando, a médica chegou a ficar grávida, mas sofreu um aborto espontâneo pouco tempo depois de anunciar a gestação. Pouco tempo depois, o DJ a levou em uma viagem romântica à Grécia, para pedi-la em casamento.