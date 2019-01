Última temporada de 'Game of Thrones' ganha primeiro teaser; assista

A série "Game of Thrones" está chegando ao fim e as primeiras novidades sobre a última temporada estão começando a sair. Após divulgar imagens sobre todas suas produções, a HBO liberou nesta segunda-feira (14) o primeiro teaser oficial.

O vídeo também serve para anunciar quando a atração estará de volta. Anota aí: 14 de abril.

"Game of Thrones" é o maior sucesso da história da HBO, com cerca de 30 milhões de espectadores só nos Estados Unidos. Além do sucesso de público, a série também é bem recebida pela crítica: até agora foram entregues 10 estatuetas do Emmy, maior premiação internacional de TV.

Assista ao teaser: