Theatro Municipal de São Paulo promove visitas guiadas pelos bastidores até o fim de janeiro

A arquitetura majestosa do Theatro Municipal contrasta com o Centro bastante castigado de São Paulo e, não raro, pode intimidar quem passa por ali todos os dias.

Até o dia 31, no entanto, o espaço mantém suas portas abertas para um convite: que tal conhecer os bastidores do lugar por onde já passaram nomes como Duke Ellington e Isadora Duncan?

Para aproveitar o clima de férias, o Municipal turbinou sua programação de visitas guiadas. Até o fim do mês, elas passam a ocorer diariamente, das 10h às 17h, em sete grupos. A participação é gratuita, mas é preciso se inscrever uma hora antes do horário desejado.

O tour principal passeia pelos espaços mais luxuosos do edifício projetado por Ramos de Azevedo, como o hall, a sala de espetáculos e o Salão Nobre, e revela curiosidades do teatro inaugurado em 1911. Um diferencial é que é possível fazer a visita com o guia falando em inglês, às 14h, e em Libras, às 16h.

A visita mais concorrida, no entanto, acontece apenas uma vez ao dia e revela os locais que não estão às vistas de quem vai ver espetáculos ali.

Ao meio-dia, o passeio começa na praça Ramos de Azevedo. O público entra no teatro pelas antigas tubulações de ventilação, que levam ao espaço subterrâneo hoje ocupado pelo Bar dos Arcos. De lá, sobe-se cinco andares para se chegar à cúpula, onde as companhias municipais ensaiam, proporcionando uma percepção bem diferente sobre como funciona um teatro desse porte.

Aniversário com artes

No próximo dia 25, às 18h, o Theatro Municipal celebra o aniversário de São Paulo com uma apresentação gratuita de “Risco”, do Balé da Cidade. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos 2 horas antes.

A festa continua no sábado, às 20h, e domingo, às 17h, com o espetáculo Cinema em Concerto, no qual a Orquestra Sinfônica Municipal toca trechos de trilhas sonoras de filmes de Kubrick. Os ingressos custam R$ 2 e já estão à venda.







Horários das visitas

As inscrições devem ser feitas com 1 hora de antecedência na bilheteria.