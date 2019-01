Maisa Silva corrige Silvio Santos e é aplaudida: 'Bicha é designação antiga e inadequada para homossexuais'

A resposta de Maisa Silva quando questionada a respeito do termo "bicha" pelo apresentador Silvio Santos durante o "Jogo dos Pontinhos" em seu programa no último domingo, 13, chamou atenção nas redes sociais.

O momento se deu quando Silvio fez a seguinte pergunta: "O Zé do Caixão convidou o Carlinhos Aguiar para fazer o papel de… 'pontinhos'… no filme dele". Na sequência, os participantes e a plateia precisam dizer qual seria o termo colocado no lugar dos "pontinhos".

Entre respostas como "Drácula" e "vigarista", uma participante disse "besta". O apresentador não ouviu direito e questionou: "De que? De bicha? Bicha ele já é! Não precisa!"

Parte do público riu da situação e alertou-o sobre o termo correto dito pela jovem da plateia. "Maisa, eu sei que você não sabe nada disso, mas de qualquer maneira… Você sabe o que é bicha?", perguntou Silvio Santos.

Em seguida, veio a resposta de Maisa: "Bicha é uma designação muito antiga e inadequada para homossexuais masculinos."

A jovem atriz foi aplaudida pelo público, mas o assunto foi cortado logo em seguida e Silvio Santos passou a falar dos planos de Maisa para sua carreira.

"Bem, então me diz uma coisa. Quero saber o seguinte: como você se diz uma menina estudiosa, quando conheci você, você se declarou comigo e disse que esse casamento só poderia se realizar quando fosse bióloga. Mudou?"

"Silvio, faz 11 anos que estou nessa emissora, uns sete que não quero mais ser bióloga e toda vez que venho aqui você ainda me pergunta e eu falo: 'Não, não quero mais'. Parece que alguma coisa aconteceu."

"Quero estudar cinema ou publicidade, tô em dúvida", afirmou Maisa, para em seguida explicar os motivos de querer prestar cinema: "Pra poder fazer o todo. Como já conheço a parte da atuação, estudando cinema poderia produzir, dirigir e roteirizar as minhas próprias coisas."