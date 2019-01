Franquia de filmes de terror 'Premonição' terá reboot

A New Line anunciou na última sexta-feira (11) que recomeçará a franquia "Premonição". Para isso, a empresa contratou os roteiristas Patrick Melton e Marcus Dunstan, de "Jogos Mortais".

"Premonição" foi uma franquia de muito sucesso no começo dos anos 2000. No primeiro longa, que estabeleceu todo o conceito da cinessérie, um dos personagens tem uma premonição de um acontecimento fatal, mas, ao se ver 'revivendo' o momento, salva todas as possíveis vítimas. Contudo, a morte vem para cada um deles, de forma ainda pior.

Ainda não foram revelados detalhes da nova trama. Vale lembrar que a New Line é um dos poucos grandes estúdios que trabalha com o gênero terror.