Filmes na TV: A Culpa é das Estrelas, Comer Rezar Amar e outros destaques desta segunda

Confira os destaques entre os filmes que estão programados para exibição nesta segunda-feira (14).

Filmes na TV aberta

A Globo inicia a semana com "A Culpa é das Estrelas" às 14h, "O Exterminador do Futuro: Gênesis" às 22h30 e "Comer Rezar Amar" às 1h50. Na TV Brasil tem "Histórias que Só Existem Quando Lembradas" às 22h45.

Filmes na TV fechada

Os destaques no TNT vão para "Happy Feet" 1 e 2, a partir das 13h30, e "Interestelar" às 17h15. No Megapix tem "Pânico no Lago" às 17h e "Linha de Frente", com James Franco e Jason Statham, às 18h50. No Cinemax tem "Guerreiro", com Tom Hardy, às 22h50.

Na Fox tem "Pixels", com Adam Sandler, às 18h. No FX tem "Alien vs. Predator" 1 e 2, a partir das 22h. Na Universal tem "Mulheres Perfeitas", com Nicole Kidman, às 14h. E na Warner tem "Cinderela", com Lilly James e Cate Blanchett, às 18h40 e "Harry Potter e a Ordem da Fênix" às 22h30.