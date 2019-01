Evento vai exibir ‘Star Wars’ em tela de 20 metros e trilha ao vivo

O projeto Concertos Disney estreia no Brasil no dia 20 de abril, no Allianz Parque, com a exibição do clássico “Star Wars – Episódio 4: Uma Nova Esperança” (1977) com a trilha sonora original de John Williams executada ao vivo por um conjunto sinfônico.

Enquanto o filme é projetado em uma tela de 20×11 metros, o maestro Thiago Tibério se vale das partituras originais do compositor cinco vezes premiado com Oscar para reger músicos da Osesp e da OSM durante uma apresentação única em São Paulo.

A ideia é que o projeto “Star Wars in Concert” possa apresentar todos os filmes da saga estelar nesse formato.

O preço dos ingressos não foi divulgado, mas a venda abre no dia 20 no site Guichê Web.