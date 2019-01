Camilla Camargo anuncia gravidez: 'gostaria de ter esperado os três meses'

View this post on Instagram

A família cresceu! Grávida sim! Estou num momento lindo e especial da minha vida, um momento que aprendo diariamente o que é ser dois, ter dois corações dentro de mim. Ser com meu marido o sagrado da família e aprender junto com ele. Eu gostaria de ter esperado pelo menos os 3 meses de gestação pra poder dividir com todos essa benção, afinal estou no início ainda, mas não tive essa oportunidade, infelizmente! Estou SIM, gravidíssima! Agradeço imensamente, desde já, todas mensagens lindas que venho recebendo e todo amor, e agradeço a Deus pela benção linda concedida. Tou muito, muito feliz. ❤ #newmom ##familiacresceu #felizdemais #amormaiordomundo #maedeprimeiraviagem