Anitta interrompe show no Ceará após incidente em palco

A cantora Anitta interrompeu um show realizado em Crato, no Ceará, realizado na madrugada desta segunda-feira (14) após uma tempestade atingir o local e derrubar uma estrutura do palco.

Ela utilizou sua conta oficial no Instagram para informar aos fãs que não tinha acontecido nada mais grave. "Tá tudo mara, estou voltando pra casa. É que rolou uma tempestade muito forte no meio do show e deu problema em uma parte no palco e por segurança tivemos que interromper o show. Mas eu estou bem e está todo mundo bem", explicou.

A queda aconteceu no momento em que Anitta cantava "Paradinha", um de seus sucessos em espanhol. Ela ainda postou um vídeo em que ela e o público cantava e dançava, mesmo sob forte chuva.

